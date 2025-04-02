Новая статья: Обзор SSD-накопителя Dahua C970 Plus: «Китай» в хорошем смысле Проверяе...

Новая статья: Обзор SSD-накопителя Dahua C970 Plus: «Китай» в хорошем смыслеПроверяем многообещающий SSD одного из крупнейших производителей систем видеонаблюдения, который на поверку оказался почти стандартным Maxio MAP1602 источник.
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