Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Израиле ответили на сообщения о планах передать Киеву российское оружие

В Израиле ответили на сообщения о планах передать Киеву российское оружие

RTVI САМОЕ ВАЖНОЕ Замглавы МИД Израиля Шаррен Хаскель на встрече с украинским послом Евгением Корнийчуком не предлагала передать Киеву оружие российского производства, конфискованное у ливанской группировки «Хезболла».

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