❗Нужно юридически доказать, что передача Крыма в состав УССР в 1954 году была незаконной Историк, член президиума Русской общины Крыма Александр Шевцов.
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❗Нужно юридически доказать, что передача Крыма в состав УССР в 1954 году была незаконной Историк, член президиума Русской общины Крыма Александр Шевцов.