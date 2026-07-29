Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 768 подписчиков

НИУ ВШЭ: ношение масок в пандемию объясняла эмпатия

НИУ ВШЭ: ношение масок в пандемию объясняла эмпатия

Почему одни люди добровольно следуют новым правилам, а другие их игнорируют? Ученые Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ вместе с коллегами из Цюрихского университета выяснили: дело не столько в готовности действовать сообща, сколько в способности сопереживать другим людям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии