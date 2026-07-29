НИУ ВШЭ: ношение масок в пандемию объясняла эмпатия

Почему одни люди добровольно следуют новым правилам, а другие их игнорируют? Ученые Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ вместе с коллегами из Цюрихского университета выяснили: дело не столько в готовности действовать сообща, сколько в способности сопереживать другим людям.