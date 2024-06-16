Глава сельского поселения на Камчатке стала фигурантом дела о растрате

Уголовное дело возбуждено на Камчатке в отношении главы одного из сельских поселений Олюторского района по факту растраты денежных средств муниципального образования, сообщили в понедельник, 17 июня в СУ СК России по региону.
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