Создано ПО для финансового мониторинга. Оно поможет пресечь махинации с криптой

В России создано ПО для пресечения преступлений с криптовалютамиНа шестой встрече руководителей прокурорских служб стран БРИКС генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал о разработке в России специального программного обеспечения для борьбы с преступлениями, связанными с использованием криптовалют и других виртуальных активов в преступных целях.
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