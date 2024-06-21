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Создано ПО для финансового мониторинга. Оно поможет пресечь махинации с криптой

Создано ПО для финансового мониторинга. Оно поможет пресечь махинации с криптой

В России создано ПО для пресечения преступлений с криптовалютамиНа шестой встрече руководителей прокурорских служб стран БРИКС генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал о разработке в России специального программного обеспечения для борьбы с преступлениями, связанными с использованием криптовалют и других виртуальных активов в преступных целях.

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