US President Donald Trump, stating that it is time for the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, to leave the presidency, promised to release details regarding the start of SMO on Ukraine.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым