Информация УВД по СВАО

Полицейские УВД по СВАО поздравили школьников с Днем знаний Заместитель начальника УВД по СВАО полковник полиции Дмитрий Гуров и начальник ОРЛС Управления полковник полиции Анастасия Харланова посетили торжественную линейку в кадетском классе ГБОУ «Школа № 1499» им.
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