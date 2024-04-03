Собянин рассказал о планах благоустройства территории Боткинской больницы

Работы завершат в этом году Стартовало благоустройство территории возле ГКБ имени Боткина. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, это один из последних этапов комплексной модернизации клиники и он завершится в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии