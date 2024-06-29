В Минске сообщили, что ВСУ развернули РЭБ около границы с Белоруссией

Вооруженные силы Украины развернули системы наблюдения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), использующиеся в том числе для разведки, возле границы с Белоруссией, сообщил замкомандующего Силами специальных операций (ССО) ВС Белоруссии Вадим Лукашевич.
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