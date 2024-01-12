Как долго продлится климатическое явление Эль-Ниньо?

Эль-Ниньо будет продолжаться в течение нескольких месяцев, с вероятностью 73%, что оно прекратится в период с апреля по июнь, сообщил в четверг Центр прогнозирования климата (CPC) Национальной службы погоды (NWS) США, передает Reuters.
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