Ташуев допустил, что «Ахмат» займет 3-е место: «Почему бы и нет? У нас крепкий состав»

Главный тренер «Ахмата» допустил, что грозненцы займут 3-е место в сезоне Мир РПЛ. — В конце февраля вы сказали: «Хотим бороться за более высокие места, а не держаться на шестом месте».
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