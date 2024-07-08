Филипп Киркоров рассказал о любовнице и детях мужа Алсу

Певец Филипп Киркоров решил поделиться откровениями и рассказал всю правду о муже Алсу. Бывший муж Аллы Пугачевой, Филипп Киркоров, поделился своим мнением об отношениях семьи Алсу после ее расставания с мужем Яном Абрамовым.
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