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Госавтоинспекция контролирует соблюдение ПДД водителями транспорта предприятий.

Госавтоинспекция контролирует соблюдение ПДД водителями транспорта предприятий.

С 8 по 12 апреля в Могилевской области проходит комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и укрепление транспортной дисциплины среди водителей субъектов хозяйствования, в том числе - сельхозпредприятий.

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