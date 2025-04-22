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Царьград

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Россия требует ясности от США: позиция по Ирану остаётся неопределённой

Россия требует ясности от США: позиция по Ирану остаётся неопределённой

Михаил Ульянов выразил беспокойство по поводу неопределённой позиции США в отношении Ирана, подчёркивая нехватку времени на ожидание.

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