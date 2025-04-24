Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигрантам продлили "летние каникулы" - чиновники снова пошли на поводу у "гостей". Кабанов сказал честно - стыдно

Мигрантам продлили "летние каникулы" - чиновники снова пошли на поводу у "гостей". Кабанов сказал честно - стыдно

Царьград Коллаж Царьград Складывается впечатление, что соблюдение законов обязательно только для коренных граждан.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
В стране 5 миллионов молодежи от 25-40 лет нигде не работают не учатся. Данные &quot;Росмолодежи&quot;. Вот так и живем!
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9 час.
Борис Сторублевцев
Опять прогнулись !!!
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8 час.
АА
Алекс Архипов
Денег дали нужным людям. Те и продлили.
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7 час.
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