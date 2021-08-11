Сто тысяч вооруженных психов гуляют по Украине

Сотрудники полиции около здания Кабинета министров Украины. Evgen Kotenko/Ukrinform via ZUMA Press Wire/ТАСС Бывший боевик батальона «Айдар»*, украинский военнослужащий Владимир Прохнич, зашел с боевой гранатой в здание Кабинета министров Украины.
Сотрудники полиции около здания Кабинета министров Украины. Evgen Kotenko/Ukrinform via ZUMA Press Wire/ТАСС Бывший боевик батальона «Айдар»*, украинский военнослужащий Владимир Прохнич, зашел с боевой гранатой в здание Кабинета министров Украины.
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