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Сто тысяч вооруженных психов гуляют по Украине

Сто тысяч вооруженных психов гуляют по Украине

Сотрудники полиции около здания Кабинета министров Украины. Evgen Kotenko/Ukrinform via ZUMA Press Wire/ТАСС Бывший боевик батальона «Айдар»*, украинский военнослужащий Владимир Прохнич, зашел с боевой гранатой в здание Кабинета министров Украины.

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