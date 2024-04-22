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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Уважаемые жители Первомайского района г.Бобруйска

Уважаемые жители Первомайского района г.Бобруйска

22 апреля 2024 года в 17.30 в ГУО ´Средняя школа №21 г.Бобруйска´ состоится собрание по выборам членов центра территориального общественного самоуправления № 3 (в границах жилищно-эксплуатационного участка №11 КУП ´ЖРЭУ Первомайского района г.

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