Вместе STEM: как негосударственные вузы меняют систему образования в России

Россияне всё больше заинтересованы в получении высшего образования в частных вузах — базовые университетские программы не всегда справляются с новыми требованиями работодателей, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.
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