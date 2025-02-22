Как во времена Шерлока Холмса отдыхали от семьи и забот английские аристократы

Английским аристократам мужского пола когда-то удалось придумать прекрасный способ спастись от женского общества, легальным образом сбежать от жены и детей, или от матери с тетушками, или даже, на худой конец, от экономки-домоправительницы.
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