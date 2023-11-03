Солдаты пошли в отказ. Агония Украины против пропаганды

ОТ

Олег Тимофеев

Это еще и не сдача. Работая по военным обьектам у нас все время забывают сдания СБУ а именно сегодня на них будет висеть этот бардак так как запад отползать будет коли пендосы ушли. И теперь если парализовать работу СБУ и банков и большой шухер Украине обеспечен 100%. Не понимать это сейчас это быть обманутым.