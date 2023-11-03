Агония украинской армии уже видна сквозь завесу киевской пропаганды и "переможных" нарративов. Инсайдеры сообщают, что в ВСУ резко выросло число отказников.
Солдаты пошли в отказ. Агония Украины против пропаганды
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
сдача в плен поможет сохранить жизнь!
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Это еще и не сдача. Работая по военным обьектам у нас все время забывают сдания СБУ а именно сегодня на них будет висеть этот бардак так как запад отползать будет коли пендосы ушли. И теперь если парализовать работу СБУ и банков и большой шухер Украине обеспечен 100%. Не понимать это сейчас это быть обманутым.
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1 д.
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