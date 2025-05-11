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Посол Мирошник: Зеленский говорит о прекращении огня ради перевооружения

Посол по специальным поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Украинской власти Родион Мирошник отметил в своих соцсетях, что все высказывания Владимира Зеленского о остановке огня нацелены только на выигрыш времени для перевооружения.

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