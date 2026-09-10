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Схемы метро обновят в Москве после открытия Рублево-Архангельской линии

Схемы метро обновят в Москве после открытия Рублево-Архангельской линии

Первый участок Рублево-Архангельской линии московского метро от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева» включили в новые транспортные схемы.

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