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МЧС: в Астрахани под завалами части обрушившегося жилого дома людей нет

МЧС: в Астрахани под завалами части обрушившегося жилого дома людей нет

В Астрахани под завалами части обрушившегося в четверг, 16 ноября, жилого дома людей не обнаружено. В пятницу утром представители ГУ МЧС по Астраханской области сообщили, что согласно списку учета жильцов дома все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены.

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