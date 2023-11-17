МЧС: в Астрахани под завалами части обрушившегося жилого дома людей нет

В Астрахани под завалами части обрушившегося в четверг, 16 ноября, жилого дома людей не обнаружено. В пятницу утром представители ГУ МЧС по Астраханской области сообщили, что согласно списку учета жильцов дома все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены.