Историк Макушин объяснил, почему украинцы падают на колени перед гробами бойцов ВСУ: «Наследие польского ига»

МОСКВА, 16 октября, ФедералПресс. Население Западной Украины всю свою историю жило в подчинении. Польские паны отличались особой жестокостью, именно они начали заставлять украинских холопов вставать на колени перед гробами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии