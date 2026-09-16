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Вечерний Новосибирск

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Отопительный сезон-2026/27 начали в Новосибирске по заявке роддома №7

Отопительный сезон-2026/27 начали в Новосибирске по заявке роддома №7

Заявку на досрочное подключение к теплу первым в городе подал родильный дом №7. Открыть задвижки и получить тепло в любой момент уже можно в пяти зданиях медучреждения.

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