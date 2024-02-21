Топурия вошел в топ-5 рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории

Опубликованы обновленные рейтинги UFC после турнира в Анахайме в минувшие выходные. Илия Топурия, нокаутировавший Александра Волкановски и завоевавший чемпионский титул в полулегком весе, впервые попал в рейтинг Pound for Pound – список 15-ти лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.