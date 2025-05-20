Необычный праздник: День рождения джинсов 20 мая. История и интересные факты

День рождения знаменитых брюк отмечается в 2025 году уже в 152 раз.Универсальный предмет гардероба как для мужчин, так и для женщин, джинсы впервые начали производиться и появились в продаже в 1850 году американец Леви Страусс.
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