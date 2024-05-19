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Чемпионат Италии. Плей-офф. 1/4 финала. «Тренто» примет «Милан»

«Тренто» сыграет с «Миланом» во втором домашнем матче. Чемпионат Италии  Плей-офф 1/4 финала (до трех побед) Четвертый матч Тренто – Милан Дата проведения 19 мая, 19.

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