AFM: Биороботы из водорослей и магнитов удалили 92% пластика из воды

Биороботы под названием MAR, созданные из водорослей и магнитов командой исследователей из Брненского технического университета в Чехи, продемонстрировали эффективность при удалении частиц пластика из воды.
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