Австралия настаивает на усиление борьбы с крипто-мошенничеством в банковской сфере

В стремлении сдержать рост мошенничества в Австралии, местное Министерство финансов выступило с призывом заинтересованным сторонам в секторах, в подвергающихся мошенничеству, таких как банковское дело и цифровые платформы, принять более активные меры.
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