Замсекретаря СБ РФ Коков: Евросоюз втянули в сферу влияния НАТО

в эксклюзивном интервью информационному агентству ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Юрий Коков выступил с резкими обвинениями в адрес западных военно-промышленных корпораций.
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