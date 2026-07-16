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Замсекретаря СБ РФ Коков: Евросоюз втянули в сферу влияния НАТО

в эксклюзивном интервью информационному агентству ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Юрий Коков выступил с резкими обвинениями в адрес западных военно-промышленных корпораций.

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