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Пресс-служба Кремля сообщает о готовящемся обращении президента России к народу

Пресс-служба Кремля сообщает о готовящемся обращении президента России к народу

Кремлёвская пресс-служба подтверждает появившуюся в сети информацию о том, что сегодня (в понедельник, 26 июня) президент России Владимир Путин выступит с обращением.

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