Орловская область колоссально отстаёт от соседей по привлечению земских докторов и фельдшеров

Орловская область никак не может побороть дефицит медицинский работников. В вопросе привлечения кадров в учреждения здравоохранения по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» регион чрезвычайно отстаёт от соседних областей.
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