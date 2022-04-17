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Кубок Петрова. Финал. «Рубин» и «Динамо» Санкт-Петербург проведут 2-й матч серии

«Рубин» примет «Динамо» Санкт-Петербург во втором матче финала Кубка Петрова.  ВХЛ Кубок Петрова Финал «Рубин» – «Динамо» Санкт-Петербург – 15:00  Счет в серии – 1-0 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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