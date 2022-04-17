Кубок Петрова. Финал. «Рубин» и «Динамо» Санкт-Петербург проведут 2-й матч серии

«Рубин» примет «Динамо» Санкт-Петербург во втором матче финала Кубка Петрова. ВХЛ Кубок Петрова Финал «Рубин» – «Динамо» Санкт-Петербург – 15:00 Счет в серии – 1-0 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Симеоне иронично поаплодировал игрокам «Ман Сити» за затяжку времени. Он вышел на поле и получил карточку
- ФИА расследует «неприемлемое поведение» российского картингиста, который показал нацистское приветствие
Свежие комментарии