Бортич в костюме горничной, Бейонсе с “роковым” декольте: 9 новых и смелых нарядов звезд

В конце года принято подводить итоги, но звёзды решили напоследок “наподдать” креатива. Иначе как объяснить это буйство прозрачного, короткого и даже практически голого? Кейт Бекинсейл Глядя на последние фотографии в профиле Кейт Бекинсейл, практически невозможно поверить, что этой героине экшн-боевиков уже 50 лет.