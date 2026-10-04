Премьер-лига. Женщины. «Динамо Москва» сыграет против «Самары», «Нефтяник» примет «Спарту энд К» и другие матчи

«Динамо Москва» примет «Самару», «Нефтяник» встретится со «Спартой энд К». Чемпионат России Женщины Премьер-лига Динамо Новосибирск – Динамо Курск – 57:75 (14:27, 9:16, 21:16, 13:16) ДИНАМО Н : Магжанова (9), Петрова (9), Корниенко (8 + 8 подборов), Гараничева (7), Потемина (7 + 6 подборов), Джордж (7 + 10 подборов).
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