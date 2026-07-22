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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Италии убит спортивный журналист Эспозито. 53-летнего мужчину избили и подожгли в сельской местности, его опознали лишь благодаря машине

В Италии жестоко убили спортивного журналиста Луку Эспозито. В ночь с 18 на 19 июля тело 53-летнего журналиста было найдено в обгоревшем состоянии пожарными, приехавшими тушить возгорание в сельской местности в окрестностях Эболи.

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