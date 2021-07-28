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АТОР: COVID-ограничения обрушили цены на перелеты на юг России

АТОР: COVID-ограничения обрушили цены на перелеты на юг России

Перелеты на юг России подешевели из-за введения ограничений на курортах Введение обязательных сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и других ограничений из-за коронавируса на российских курортах привело к снижению цен на авиаперелеты на юг РФ.

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