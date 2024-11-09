Telegraph: Россия активно использует недосягаемые для ПВО ВСУ ракеты «Гром-Э1»

Российская авиация стала активно использовать на Украине новые управляемые авиаракеты «Гром-Э1», способные преодолевать до 120 км благодаря встроенному ракетному двигателю, оставаясь недосягаемыми для ПВО Украины, пишет британский аналитик газеты The Telegraph Дэвид Акс.
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