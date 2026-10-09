Похитили, избили и бросили в поле: дело бизнесмена из Краснодарского края снова пересмотрят

Похитили, избили и бросили в поле: дело бизнесмена из Краснодарского края снова пересмотрятВ деле о похищении кубанского предпринимателя под Армавиром новый разворот.
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