Салливан: наложенные на Россию санкции почти никак на нее не влияют

Направленные против России санкции никак не препятствуют ей вести успешную специальную военную операцию (СВО) на Украине, заявил 10 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS News.
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