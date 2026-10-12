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Происшествия

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Сотрудники полиции в Донецкой Народной Республике уберегли пенсионера от потери 1,4 млн рублей и задержали курьера аферистов

Оперуполномоченные ОМВД России «Снежнянский» предотвратили крупное мошенничество в отношении 85-летнего местного жителя и задержали несовершеннолетнего пособника дистанционных аферистов.

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