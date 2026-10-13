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Мировое обозрение

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Пылает вместе с БПЛА: Российские бойцы разнесли крупный распределительный узел ВСУ «Микуличи»

Пылает вместе с БПЛА: Российские бойцы разнесли крупный распределительный узел ВСУ «Микуличи»

Главное в тезисах: Точный удар по тылу: Российские подразделения поразили логистический склад «Микуличи» в Киевской области, использовавшийся ВСУ для накопления и отправки ударных беспилотников на передовую.

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