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Новый уровень ИИ: стартап Humane представил устройство без сенсорного экрана

Новый уровень ИИ: стартап Humane представил устройство без сенсорного экрана

Современные технологии ИИ настолько развиты, что уже существуют устройства, полностью автономные и способные действовать как личный помощник, как это продемонстрировал на TED-мероприятии бывший работник Apple Имран Чаудри со своим стартапом Humane.

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