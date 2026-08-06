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Сеул просит Лондон вывести поставки СПГ из-под санкций против РФ

Сеул просит Лондон вывести поставки СПГ из-под санкций против РФ

Южная Корея обратилась к Великобритании с просьбой освободить импорт российского сжиженного природного газа от планируемых санкционных ограничений, заявил директор штаба торговых переговоров минторговли страны Ё Хан Гу, 6 августа сообщает агентство Yonhap.

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