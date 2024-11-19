В МИД РФ обвинили ОЗХО в поддержке украинской провокации с химоружием

МОСКВА, 19 ноября, ФедералПресс. Министерство иностранных дел России раскритиковало Организацию по запрещению химического оружия за участие в провокациях Украины по вопросу применения российскими войсками химических средств.
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