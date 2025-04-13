Лев Лещенко сломал руку перед концертом в Кремле

Лев Лещенко с гипсом, а Олег Газманов со шрамом. Что произошло с Народными артистами перед концертом в Кремле? В мире российской эстрады опять неспокойно: сразу два Народных артиста РФ неожиданно появились на концерте в Кремле с физическими травмами.
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