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Лев Лещенко сломал руку перед концертом в Кремле

Лев Лещенко сломал руку перед концертом в Кремле

Лев Лещенко с гипсом, а Олег Газманов со шрамом. Что произошло с Народными артистами перед концертом в Кремле? В мире российской эстрады опять неспокойно: сразу два Народных артиста РФ неожиданно появились на концерте в Кремле с физическими травмами.

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