В последнее время в обществе возникла устойчивая идея поиска идеологии. Одни хотят, чтобы эту идеологию им предоставило государство, другие, чтобы собрали стремления народа и на их основе создали некий идеологический каркас, для его дальнейшего развития и расширения, а так же трансляции в умы подрастающего поколения.
Почему я против государственной идеологии
Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте, Александр. Дааа, зыбкая почва, не находите? А почему? Просто потому, что нет фундаментальных точек опоры. Как Иисус говорил, что негоже строить дом на песке. Государственная- общественная: Государство- это что? Вот я, допустим, даю такое определение: Государство- это территория, обозначенная границами; Люди-постоянно проживающие на этой территории и ЗАКОН, объединяющий этих людей. Вот ЗАКОН то как раз и понимают как насилие. А что Религия не привносит ЗАКОН, а Кодекс строителя Коммунизма- нет? А что, физическое тело Человека не привносит ЗАКОН? Вот автор пишет: ==="Но если нет базовых установок, нет выстраданных вещей, за которые ты готов умирать, то нет и идеологии." и еще:" К тому же идеология коммунизма насквозь материалистическая. И основная декларируемая цель - наиболее полное удовлетворение потребностей человека. Когда народ наконец понял, что партия с этим не справляется, то и послал все подальше. У христианства и других религий по крайней мере было понятие о душе и жизни вечной в посмертии. "=== Так за что же Человек в подавляющем большинстве своём ГОТОВ пойти и умереть?( Ладно, может быть не готов, но может быть готов?) Каждый продолжается в своих детях, вот за них и ГОТОВ почти каждый. А точно продолжается? Так в Зиготе сливаются две спирали ДНК( мамы и папы)- это раз, а второе- это то, что всего 23+23 хромосомы, т.е. количество вариантов конечно, а значит может появиться вариант Ваш лично: это так, с материалистической точки зрения. В общем фундамент-то есть, а вот построить на нём что можно? Всего доброго.
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9 час.
Александр Симаков
Иван, какую идеологию предлагаешь внедрить в России? Анархизм, коммунизм, социализм или что-нибудь новенькое? Соскучился по партийным собраниям, "одобрямсу" и "партия - наш рулевой"? Любая идеология предполагает монополию легитимного насилия государства над гражданами. В СССР была идеология марксизма-ленинизма, а СЧАСТЬЕ, БРАТСТВО И РАВЕНСТВО ВСЕХ НАРОДОВ - это не идеология, это лозунги. И что, для того, чтобы начать СВО, заниматься волонтёрской деятельностью, работать в три смены ради победы, любить Родину, ненавидеть врагов обязательно нужна идеология? Без "руководящей и направляющей" - никак? Да вроде справлялись последние пару десятков лет без идеологии, и вроде ничего. Не идеология нам нужна, а национальная идея - цель, ради которой консолидируется общество. А национальную идею, в отличии от идеологии, совсем не обязательно закреплять в Конституции.
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4 час.
Александр Симаков
В зиготе могут сливаться не только ДНК папы и мамы, но и ДНК мамы и соседа. Так что не каждый продолжается в своих детях. Такая вот идеология получается, несмотря на то, что всего 23+23 хромосомы.
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4 час.
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