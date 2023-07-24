Почему я против государственной идеологии

Валерий Холодок

Здравствуйте, Александр. Дааа, зыбкая почва, не находите? А почему? Просто потому, что нет фундаментальных точек опоры. Как Иисус говорил, что негоже строить дом на песке. Государственная- общественная: Государство- это что? Вот я, допустим, даю такое определение: Государство- это территория, обозначенная границами; Люди-постоянно проживающие на этой территории и ЗАКОН, объединяющий этих людей. Вот ЗАКОН то как раз и понимают как насилие. А что Религия не привносит ЗАКОН, а Кодекс строителя Коммунизма- нет? А что, физическое тело Человека не привносит ЗАКОН? Вот автор пишет: ==="Но если нет базовых установок, нет выстраданных вещей, за которые ты готов умирать, то нет и идеологии." и еще:" К тому же идеология коммунизма насквозь материалистическая. И основная декларируемая цель - наиболее полное удовлетворение потребностей человека. Когда народ наконец понял, что партия с этим не справляется, то и послал все подальше. У христианства и других религий по крайней мере было понятие о душе и жизни вечной в посмертии. "=== Так за что же Человек в подавляющем большинстве своём ГОТОВ пойти и умереть?( Ладно, может быть не готов, но может быть готов?) Каждый продолжается в своих детях, вот за них и ГОТОВ почти каждый. А точно продолжается? Так в Зиготе сливаются две спирали ДНК( мамы и папы)- это раз, а второе- это то, что всего 23+23 хромосомы, т.е. количество вариантов конечно, а значит может появиться вариант Ваш лично: это так, с материалистической точки зрения. В общем фундамент-то есть, а вот построить на нём что можно? Всего доброго.