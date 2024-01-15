Будет вкусно
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Будет вкусно

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  • Lora Некрасова
    Получается скумбрия варёная. Но верю, что это вкусно. Потому что часто варю скумбрию, как уху.Отличный способ п...
  • Тамара Д
    Вот просто бесят такие заголовки, кто их этому учит.Ленивые вареники:...
  • людмила бер
    Неплохо было бы сразу писать, сколько калорий в куске пирога...😀...Слоеный пирог с к...

Такой рулет вы точно ещё не готовили! Необычный маринад, оригинальная начинка и потрясающий вкус!

Такой рулет вы точно ещё не готовили! Необычный маринад, оригинальная начинка и потрясающий вкус!

Такой рулет вы точно ещё не готовили! Необычный маринад, оригинальная начинка и потрясающий вкус! Таким мясом вы удивите кого угодно, а все, кто попробует обязательно попросят рецепт - по другому здесь просто никак! 📝Способ приготовления: ✅ Мясо (лучше брать шею) раскрываем в пласт, сбрызгиваем его коньяком и растираем по всей поверхности.

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