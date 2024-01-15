Такой рулет вы точно ещё не готовили! Необычный маринад, оригинальная начинка и потрясающий вкус! Таким мясом вы удивите кого угодно, а все, кто попробует обязательно попросят рецепт - по другому здесь просто никак! 📝Способ приготовления: ✅ Мясо (лучше брать шею) раскрываем в пласт, сбрызгиваем его коньяком и растираем по всей поверхности.